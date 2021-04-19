“الكهرباء”: توريد 90 ألف عداد ذكي يوليو المقبل كمرحلة أولى

افتتح وزير الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي، صباح اليوم، “مركز تشغيل وإدارة منظومة العدادات الذكية” مكتب خدمات العملاء سابقا في منطقة صباح السالم.

وقال العتيبي، في كلمة له خلال الافتتاح، إن “تدشين المركز يأتي في إطار خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية على التحول التدريجي للشبكة الحالية من نمطية إلى ذكية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ونظم المعلومات، والمساهمة بشكل كبير في تحسين استخدام الطاقة”.

وأضاف أن وزارة الكهرباء والماء تبنّت مشروع العدادات الذكية بهدف “تقديم خدمات رقمية متميزة للعملاء في مجال (الفوترة)، ومراقبة الاستهلاك، والعمل على تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية والمائية، وتقليص الشكاوى المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء، وسرعة إصدارها، وتقليل التكاليف المترتبة على قراءة 700 ألف عداد شهريا، وتمكين مصادر الطاقة المتجددة، وتسهيل ربطها مع المنظومة الكهربائية.

التطبيق التجريبي

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء أحمد الرشيدي، إن المركز يجمع بين أركانه فرق العمل الفرعية ممثلة في “إدارة المركز الآلي، وخدمات العملاء، ومتابعة العقود والصيانة”، للعمل بشكل متعاون لإدارة المشروع.

وأوضح الرشيدي أن مشروع العدادات الذكية يتضمن في مرحلتيه استبدال وتركيب وإدارة تشغيل ودعم 600 ألف عداد كهرباء ذكي، و200 ألف عداد مياه، مبينا أنه تمت التجربة الاولى بتركیب 5 آلاف عداد ذكي بنجاح، وتم وضع استراتیجیة واضحة المعالم لتركیب العدادات القادمة.

وأشار إلى أنه جار حاليا العمل لإجراء الاستعدادات اللازمة والتھیئة لاستقبال الدفعة الاولى من عدادات المرحلة الاولى المقرر توریدھا في یولیو المقبل، والتي تبلغ كمیتھا 90 ألف عداد، على أن تستكمل بقیة الدفعات لنصل إلى تورید بقیة 200 الف خلال سنة، والعمل على تسریع وتیرة عملیات الاستبدال والتركیب والمتابعة وفق منھجیة تعتمد على العنصر الوطني الكويتي.

بدوره، قال مدير المركز ملوح العجمي في تصريح لـ “الجريدة”، إن المركز سيشرف على توريد العدادات في مراحلها المختلفة، وسيقوم بتنسيق عمل الفرق من مختلف الإدارات، إذ سيقوم بوضع الخطط الخاصة بكل مجموعة عمل، ووضع آلیة للتنسیق بین ھذه المجموعات من أجل إجراء الاستبدال بين العدادات الذكية والقديمة بشكل احترافي ومیسر ومناسب لعملاء الوزارة.