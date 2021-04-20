بيريز يخرج عن صمته بشأن أهداف دوري السوبر

كسر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، رئيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، صمته بعدما أثارت البطولة المستحدثة ضجة في أوروبا خلال الساعات الأخيرة.

وقال بيريز، خلال حواره لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني: “من أين جاءت الفكرة؟ عندما لا تملك دخلا آخر غير النقل التلفزيوني، فالحل هو إقامة مباريات بمزيد من الجاذبية التي يمكن أن يراها مشجعو كرة القدم في العالم بوجود الأندية الكبيرة”.

وأضاف: “توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا إذا قمنا بعمل بطولة دوري السوبر بدلا من دوري الأبطال، فسنكون قادرين على تخفيف ما خسرناه”.

وتابع: “الأندية المهمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا يجب أن تجد حلا للوضع السيء للغاية الذي تمر به كرة القدم، حيث خسرت الأندية الأوروبية 5 مليارات يورو، وهذا أمر سيء للغاية”.

وأوضح: “في العام الماضي كانت ميزانية ريال مدريد 800 مليون وانتهينا بـ700 مليون، وهذا العام بدلا من تحقيق 900 مليون سنرى إذا كان بإمكاننا تحقيق 600 مليون يورو، وميزانية النادي الحالية 400 مليون فقط”.

واستكمل: “كرة القدم يجب أن تتطور مثل الشركات والأفراد والعقليات، فنرى الجماهير تتناقص والحقوق تتناقص، ولم يعد العديد مهتمين بكرة القدم بسبب العديد من المباريات ذات الجودة الرديئة”.

وأردف: “التغيير يواجه دائما بالمعارضة، وحدث ذلك مع سانتياجو برنابيو وتغير تاريخ كرة القدم، وفكرة هذه البطولة هي اللعب بين العظماء وزيادة التنافسية والمزيد من الموارد، أنا لست مالكا لريال مدريد، ونحن نفعل ذلك لإنقاذ كرة القدم”.

وأوضح: “مباراة بين برشلونة ومانشستر ستكون مسلية أكثر من مباراة لمانشستر ضد فريق متواضع في دوري الأبطال، وهذا ما يطلبه المشجعون، وسنربح الأموال”.

وزاد قائلا: “سينضم إلينا 5 أندية أخرى. إشبيلية؟ الفرصة متاحة أمامهم للانضمام، فهي ليست بطولة مغلقة، ونحن نؤمن بقدرات كل الفرق”.