سلالات من كورونا ثنائية وثلاثية التحوّر… ترفع منسوب القلق

تتوالى طفرات الفيروس لتثير قلق جميع الدول وتفرض مزيداً من الإجراءات لمواجهتها.

فبعد اكتشاف عدد من متغيّرات التحور، أبرزها النسخ الإنكليزية والجنوب أفريقية والبرازيلية، كشف باحثون أخيراً عن وجود سلالة جديدة من الفيروس «مزدوجة التحور» في الهند، تجمع ما بين طفرتين مختلفتين في الفيروس نفسه، وسط اعتقاد بأنها لعبت دوراً في الزيادة الملموسة بوتيرة تفشي الوباء في الهند خلال الأسابيع الأخيرة.

وفيما يعكف العديد من الباحثين والعلماء في الهند، على إجراء عمليات البحث والتقصي لرصد مدى تأثير اللقاحات المضادة للفيروس وفعاليتها في القضاء على هذه السلالة الجديدة، أعلنت الحكومة الهندية أن تحليل العيّنات التي تم جمعها من ولاية ماهاراشترا غرب الهند، أظهرت زيادة في طفرتي E484Q وL452R في قطاع من العينات، وذلك مقارنةً بمعدل الزيادة الذي تم رصده في ديسمبر الماضي، نافية وجود علاقة بين الطفرات الجديدة وارتفاع معدل الإصابات في الهند.

وتم تحديد الطفرة المزدوجة المنتشرة في الهند للمرة الأولى في ولاية ماهاراشترا، التي تسجل ارتفاعات عالية بشكل مقلق للعدوى الفيروسية، وتمكن تسلسل الجينوم واختبار العيّنات من تأكيد أنّ هناك ارتفاعاً حاداً في طفرات E484Q وL452R منذ ديسمبر.

وفي حين أنّ طفرة E484Q محلية، تم إرجاع طفرة L452R إلى الولايات المتحدة، وأن الطفرة المزدوجة هي تقاطع بين الطفرتين.

وفي السياق عينه، أعلنت السلطات الصحية البريطانية، في بيان الخميس الماضي، عن رصد عشرات الإصابات في أراضيها بسلالة جديدة من الفيروس تم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وأشارت هيئة الصحة العامة في إنكلترا إلى تسجيل 77 إصابة بالسلالة الهندية التي تحمل اسم VUI-21APR-01، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى لاكتشاف السلالة الجديدة في المملكة المتحدة وسط اعتقاد أولي بأن السلالة الجديدة تمثل هجيناً من ثلاث طفرات أخرى هي P681R وL452R وE484Q.

وصنفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الجديدة بـ«السلالة قيد التحقيق» VUI كما تعهدت هيئة الصحة العامة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من تفشيها ومتابعة الوضع عن كثب مع الشركاء الدوليين.

وفي هذا الشأن، أشار أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا البريطانية البروفيسور بول هنتر، بحسب صحيفة «ميل أون صانداي»، إلى أنه ليس بالضرورة أن السلالات المتحورة المقبلة ستؤدي إلى تدهور صحة من تصيبهم، لافتاً إلى أنه من الصعب التكهن بما ستفعله أي سلالة متحوّرة.

بدوره، قال الأستاذ في جامعة نيويورك الطبية رئيس مستشفى سانت جوزيف الجامعي الدكتور بوب لاهيتا إن الطفرات في فيروس «كورونا» متوقعة منذ بداية تفشيه، وأن بعض الفيروسات «تتحور مرات عدة في العام الواحد، ومنها فيروس الإنفلونزا، والطفرات المتعددة قد تجعل (كوفيد 19) من الأمراض المتوطنة، مما يعني أنه سيتطلب لقاحاً جديداً كل عام».

الدول العربية الأكثر تضرراً

يتصدّر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا»، يليه الأردن في المركز الثاني فيما يحتل لبنان المرتبة الثالثة.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية الأكثر تضرراً:

1 – العراق

2 – الأردن

3 – لبنان

4 – المغرب

5 – الإمارات

6 – السعودية

7 – تونس

8 – فلسطين

9 – الكويت

10 – مصر

أكثر دول العالم تضرراً

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في العالم إلى أكثر من 141 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين وفاة.

وفي ما يلي ترتيب أكثر الدول حول العالم تضرراً بالفيروس:

1 – الولايات المتحدة

2 – البرازيل

3 – المكسيك

4 – الهند

5 – بريطانيا

6 – إيطاليا

7 – روسيا

8 – فرنسا

9 – ألمانيا

10 – إسبانيا