السعودية تحبط تهريب 5.3 مليون حبة كبتاغون مخبأة في رمان وارد من لبنان

أعلنت الجمارك السعودية في ميناء جدة عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 5.3 مليون حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة «رمان».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الارسالية التي كانت في طريقها من جمهورية لبنان إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على 5.383.400 حبة كبتاغون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة رمان بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاغون بطريقة فنية داخل «ثمار الرمان».

وبين النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وتم ضبط المستقبِل داخل المملكة.