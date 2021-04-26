ديوان الخدمة: 22 تخصصا يحتاجها سوق العمل

حدد ديوان الخدمة المدنية 22 تخصصا من حملة شهادات البكالوريوس يحتاجه سوق العمل، في مقابل 11 تخصصا لا يحتاجه سوق العمل.

وقال الديوان في بيان إن التخصصات المطلوبة هي كالآتي: الطب والجراحة، التمريض، الصيدلة، العلاج الطبيعي، جراحة الأسنان، طب بشري، العلوم الطبية المساعدة، طب بيطري، النطق والسمع، الأشعة، المختبرات الطبية، علم نفس، علم اجتماع، أدب إنكليزي، علم الحاسوب، علوم كيمياء، هندسة كمبيوتر، علوم فيزياء، علوم أحياء، علوم رياضيات، الأمن السيبراني. أما بالنسبة للتخصصات التي لا يوجد لها احتياج فهي، إعلام، تاريخ، فقه وأصوله، علوم سياسية، الفقه المقارن، هندسة كهربائية الكترونية، هندسة البترول، هندسة صناعية ونظم، هندسة كهربائية، هندسة كيمائية واخيرا هندسة ميكانيكية.

كما حدد الديوان 11 تخصصا تتسم بالندرة وفقا لاحتياجات سوق العمل، وهي كالآتي: دبلوم تخصصات التفتيش( تجاري، صناعي، تعاون، اوزان ومقاييس، تفتيش عمل، تفتيش حماية بيئة، تفتيش مصنفات فنية، تفتيش اغذية، تفتيش نظافة). دبلوم تخصصات الدعم الاداري ( سكرتارية، طباعة)، دبلوم التخصصات الهندسية ( هندسة حاسب الي، صيانة حاسب الي)، دبلوم تخصص القانون، بكالوريوس التخصصات الطبية( الطب البشري، الاسنان)، بكالوريوس تخصصات التمريض، بكالوريوس تخصصات الخدمات الطبية المساعدة، بكالوريوس تخصصات الاطباء البيطريين، بكالوريوس تخصصات نظم وتقنية المعلومات والامن السيبراني، بكالوريوس تخصصات التعليم( كيمياء، فيزياء، لغة عربية، لغة فرنسية،احياء، تربية فنية)، بكالوريوس تخصص الرياضيات والاحصاء.