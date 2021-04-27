السعودية ضبطت 57 مليون حبّة مخدّرة من لبنان

كشف السفير السعودي في بيروت وليد بخاري «ان إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة (الآتية من لبنان عبر ميناء جدة الإسلامي) منذُ بداية عام 2020 حتى إبريل 2021 بلغ سبعة وخمسون مليون ومئة وأربعة وثمانون الف وتسعمائة (57.184.900) حبّة مخدّرة».

وتوزّعت المضبوطات، التي كانت مهرَّبة في إرساليات فواكه وخضار، وفق كل شحنة كالآتي:

– 5 ملايين و383 ألف و400 حبة مخدرة داخل رمان.

– 20 مليون و190 ألف و 500 حبة داخل عنب.

– 5 ملايين و580 ألف حبة داخل عنب.

– 4 ملايين و335 ألف حبة مخدرة داخل تفاح.

– 6 ملايين و480 ألف حبة مخدرة داخل بطاطا.

– 15 مليون و216 ألف حبة مخدرة داخل عنب.

– مليونان و466 ألف و563 حبة مخدرة داخل رمان.