تعادل مثير يحكم ديربي الجنون بين القادسية والعربي

تعادل القادسية مع العربي (3-3)، مساء اليوم الخميس، في ديربي الكرة الكويتية، ضمن المرحلة 13 بالدوري الممتاز.

سجل للعربي عدي الدباغ (34 و79) والسنوسي الهادي (65)، فيما أحرز للقادسية بدر المطوع (68 ركلة جزاء) وفهد الانصاري (81) وسولومون (84).

بهذه النتيجة، حافظ العربي على فارق النقاط السبع مع القادسية بعدما بلغ الأخضر النقطة 33، فيما وصل القادسية لـ26 نقطة.

التزام تكتيكي

فرض الالتزام التكتيكي نفسه على انطلاقة الديربي، ووضح سعى القادسية الهجومي بحثا عن الفوز، بينما اعتمد العربي نهجا متوازنا، من أجل ضمان الحفاظ على نظافة شباكه ومحاولة خطف هدف عكسي.

وتأثر أداء الملكي بالبطء في التحضير والاعتماد بشكل كبير على الهجوم من العمق، وهو ما حرم الفريق من تحقيق الحضور الهجومي المطلوب، في ظل تماسك دفاع العربي.

وبادر العربي للهجوم بتسديدة لعدي الدباغ أبعدها خالد الرشيدي في الدقيقة 15، ورد فهد الأنصاري بتسديدة للقادسية مرت بجوار القائم، قبل أن يرسل عيد الرشيدي عرضية أولى حولها سولومون وأبعدها سليمان عبد الغفور في الدقيقة 25.

حاول القادسية من جديد بتسديدة لعيد الرشيدي إلا أن حارس العربي تألق في الإبعاد.

ووسط مساعي الأصفر الهجومية، تمكن عدي الدباغ من كرة عكسية سريعة من زيارة مرمى الرشيدي بتسديدة قوية في الدقيقة 34.

لم ترتق مساعي الأصفر للعودة إلى المستوى المطلوب، ولم يمثل الفريق خطورة على مرمى العربي، ووضح الإصرار على اللعب من العمق مع غياب السرعة في الأداء، ما أفقد الفريق فرصة العودة لأجواء اللقاء.

عودة قدساوية

حاول القادسية العودة بالشوط الثاني، وسدد فهد الأنصاري كرة قوية أبعدها عبد الغفور، وسعى العربي لاستغلال المحاولات العكسية خلف الدفاع، لكن خالد الرشيدي حال من دون ذلك.

علت الإثارة مع الدقيقة 60 عندما تمكن عيد الرشيدي من المرور وإرسال عرضية سجلها سولومون برأسية قوية، قبل أن يلغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع للفار.

ونجح العربي بعكسية سريعة من إضافة ثاني الأهداف عبر السنوسي الهادي 65 بتسديدة زاحفة سكنت الشباك على يمين خالد الرشيدي.

وجاء رد القادسية سريعا، بعدما تمكن بدر المطوع من الحصول على ركلة جزاء، وانبرى لها مسجلا أول أهداف القادسية في الدقيقة 68.

ووسط حالة من النشاط القدساوي، كاد سولومون يسجل من عرضية عيد الرشيدي، إلا أن كرته مرت بسلام على مرمى الأخضر، الذي سجل عبر عدي الدباغ من جديد في الدقيقة 79.



وعاد الأنصاري لتقليص الفارق بتسديدة اصطدمت برأس أحمد الصالح وسكنت الشباك في الدقيقة 81.

واستمر نشاط القادسية عندما أدرك سولومون التعادل بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 84.

ضغط الملكي على الأخضر في الوقت المتبقي من زمن المباراة، إلا أن محاولتي عيد الرشيدي ومساعي سولومون لم تسفرا عن جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

الفحيحيل والكويت

في مباراة ثانية، فرض الفحيحيل التعادل على الكويت ضمن المرحلة ذاتها 1-1.

سجل للكويت ديمبلي في الدقيقة 30، وأدرك فواز الرشيدي التعادل في الدقيقة 44.

بهذه النتيجة، احتفظ الكويت بالترتيب الثالث برصيد 24 نقطة، فيما وصل الفحيحيل للنقطة العاشرة، ليتسمر بالترتيب التاسع.











