لأول مرة.. فايزر تطلب الموافقة على منح اللقاح للأطفال بين 12 و15 عاماً

قالت شركة “فايزر” إنها تقدمت للحصول على الموافقة الأوروبية لمنح اللقاح للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما.

وقد تكون هذه أول موافقة على إعطاء لقاح لفيروس كورونا للأطفال، حيث من المتوقع أن تتم في وقت مبكر من شهر يونيو، وفقًا لكبير العلماء وراء لقاح Pfizer.

وقدمت الشركة بالفعل جرعة معدلة من اللقاح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وأكثر للموافقة عليها في الولايات المتحدة.

كيف يتم تصنيع لقاح “فايزر”؟.. لن تصدق حجم التعقيدات!قصص خاصةلقاح كورونا كيف يتم تصنيع لقاح “فايزر”؟.. لن تصدق حجم التعقيدات!

تستغرق العملية عادةً بضعة أسابيع، وفي حال الموافقة، يمكن إعطاء اللقاحات الأولى للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو.

وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة BioNTech الألمانية التي طورت لقاح Pfizer، لمجلة Der Spiegel: “يمكن للأشياء أن تتحرك بسرعة كبيرة الآن”.