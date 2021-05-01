وزارة الأوقاف: عدم السماح بإقامة صلاة القيام في حولي والسالمية وجليب الشيوخ والمهبولة

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعميماً حول إقامة صلاة القيام في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يسمح بإقامة صلاة القيام في المساجد للرجال وتقليص مدتها ما أمكن وفي حدود ۳۰ دقيقة.

كما لم يتم السماح بإقامة صلاة القيام في المناطق ذات الكثافة العالية وهي «حولي – النقرة – ميدان حولي – السالمية – جليب الشيوخ – المهبولة».

وفي ما يلي ما تناول التعميم:

1- السماح بإقامة صلاة القيام في المساجد للرجال وتقليص مدتها ما أمكن حسب فتوی هيئة الإفتاء وفي حدود ۳۰ دقيقة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها حاليا في المساجد.

2- عدم السماح بإقامة صلاة القيام في المناطق ذات الكثافة العالية التالية: «حولي – النقرة – ميدان حولي – السالمية – جليب الشيوخ – المهبولة».

3- تبدأ صلاة القيام بعد منتصف الليل الساعة ۱۲:۰۰.

4- تقام صلاة القيام في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة التراويح عدا المساجد في المناطق المذكورة أعلاه.

5- الاستمرار بإقامة صلاة التراويح بالمساجد للرجال وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة ولمدة 15 دقيقة فقط، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها حالياً في المساجد.

6- الاستمرار بإغلاق المساجد بعد كل صلاة ومنع الأعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس وغيرها من أنشطة.

7- يقتصر الحضور للمساجد على الرجال فقط دون النساء والأطفال.

8- الالتزام بلبس الكمام واستخدام السجادة الشخصية والتباعد الجسدي بين المصلين.

9- الاستمرار في منع إقامة موائد الإفطار والسحور في المساجد

10- حث من لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأداء الصلاة في المنزل.

11- نوصي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وقليلي المناعة بأداء صلاة القيام في منازلهم.

12- الحفاظ على النظافة العامة داخل المسجد والهوية والتنظيف الدوري ومسح الاسطح متكررة اللمس بعد كل صلاة.