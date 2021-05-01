رئيس اللجنة العليا لفيروس كورونا: الحظر الكلي مستبعد

– الجارالله: الحظر الجزئي إلى انفراجة.. وتقنين فترات جرعات اللقاحات لرفع وتيرة التمنيع المجتمعي

كشف رئيس اللجنة الاستشارية العليا لجائحة فيروس كورونا الدكتور خالد الجارالله أن «الحظر الكلي مستبعد، والجزئي إلى انفراجة وفق الحالة الوبائية»، مشيراً إلى أهمية «تقنين فترات جرعات اللقاحات لرفع وتيرة التمنيع المجتمعي».

ولفت الجارالله إلى انخفاض في إيجابية مسحات الترصد الوبائي، مبيناً أن العدوى أعلى في مناطق السكن الاستثماري.

واشار إلى استقرار الإشغال السريري والحرجة، منها 65 في المئة رعاية للوافدين.

وفي ما يتعلق بمواعيد الجرعة الثانية للقاح أكسفورد، قال الجارالله «كثر السؤال وكما بلغني: متلقو جرعة 1 من لقاح اكسفورد ستصلهم رسالة بالجرعة 2 كما كان مقرراً».

وبين أن «هناك شحاً في إمداد اللقاح عالميا كما هو معلوم، والدولة مجتهدة في تأمين اللقاحات الفاعلة للجميع بما فيها الفئات التي قد تُّشمل في المستقبل- مادون الـ16 عاماً – والجرعات التنشيطية إذا ما لزم».