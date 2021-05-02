عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 02 مايو 2021

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برلمان
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رياضة
روسيا 2018
الأولى بالتاريخ.. أولمبياد طوكيو قد تقام “خلف أبواب مغلقة”
منذ يومين
أضف تعليق
تعادل مثير يحكم ديربي الجنون بين القادسية والعربي
منذ يومين
أضف تعليق
فوز غير مطمئن لفياريال على آرسنال
منذ يومين
أضف تعليق
يونايتد يكتسح روما في طريقه لنهائي الدوري الأوروبي
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ أسبوعين
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
أضف تعليق
بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
أضف تعليق
الرأي
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بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
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برلمان
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رياضة
روسيا 2018
الأولى بالتاريخ.. أولمبياد طوكيو قد تقام “خلف أبواب مغلقة”
منذ يومين
أضف تعليق
تعادل مثير يحكم ديربي الجنون بين القادسية والعربي
منذ يومين
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فوز غير مطمئن لفياريال على آرسنال
منذ يومين
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يونايتد يكتسح روما في طريقه لنهائي الدوري الأوروبي
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ أسبوعين
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
أضف تعليق
بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
أضف تعليق
الرأي
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