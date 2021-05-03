الجدعي: توجه للطعن في عدم السماح للمواطنين غير المطعمين بالسفر حال عدم سحبه أو إلغائه

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور فواز الجدعي أنه يمكن الطعن على قرار منع سفر المواطنين غير المطعمين، مضيفا بأنه سيكون هناك توجه للطعن في حال عدم سحب القرار أو إلغائه.

ورأى الجدعي، في تصريح لـ«الراي»، أن القرار الحكومي بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم وأقربائهم من الدرجة الأولى، مالم يكونوا قد حصنوا من الإصابة بـ«كورونا‬⁩» عبر تلقي اللقاح، «مخالف للدستور ومخالفة صارخة وانتهاك جسيم للحق في الانتقال».

واستغرب أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار غير المسبوق من قبل الدول الأخرى «خاصة أننا أمام لقاح لا يزال غير مرخص بالشكل النهائي من جهات معتمدة مثل FDA ولَم يتم إجازته إلا بشكل استثنائي لمواجهة هذه الحالة الطارئة، فضلا عن أنه لا يمنع من الإصابة بالمرض لاحقا ولا يمنع من نقل العدوى للآخرين».