“الجمعية الطبية”: ندعم بلاغ جمعيتي الدفاع عن المال العام والمحامين لـ “نزاهة” حول مكافآت الصفوف الأمامية

أكدت الجمعية الطبية الكويتية على دعمها للبلاغ الذي تقدمت به كل من جمعيتي الدفاع عن المال العام والمحامين إلى «نزاهة» فيما يخص التحقق من كشوف مكافأة الصفوف الأولى حفاظا على المال العام وعلى حقوق العاملين في الصفوف الأولى، لاسيما أن العاملين في القطاع الطبي مازالوا منذ أكثر من سنة يحاربون وباء كورونا، مؤكدة في الوقت نفسه أن «جهود الكوادر الطبية في مواجهة كورونا هو أولا لوجه الله تعالى وخدمةً لوطننا الحبيب الكويت».

واستذكرت الجمعية الطبية بسالة العاملين في القطاع الطبي والذي تأصل باستشهاد بعض العاملين أثناء مواجهة هذا الوباء.

وتمنت الطبية أن لا يؤخر هذا البلاغ صرف المكافأة للجهات ذات الصلة المباشرة مثل وزارة الصحة، داعيه الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وزوال هذه الغمة من هذه الأمة.