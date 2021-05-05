عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 05 مايو 2021

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5 مايو، 2021
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روسيا 2018
ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا
منذ ساعتين
أضف تعليق
رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما
منذ 10 ساعات
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رسميًا.. تأجيل قمة مانشستر يونايتد وليفربول
منذ يومين
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الأولى بالتاريخ.. أولمبياد طوكيو قد تقام “خلف أبواب مغلقة”
منذ 5 أيام
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اقتصاد
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ أسبوعين
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
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روسيا 2018
ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا
منذ ساعتين
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رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما
منذ 10 ساعات
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رسميًا.. تأجيل قمة مانشستر يونايتد وليفربول
منذ يومين
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الأولى بالتاريخ.. أولمبياد طوكيو قد تقام “خلف أبواب مغلقة”
منذ 5 أيام
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اقتصاد
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ أسبوعين
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 4 أسابيع
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وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
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