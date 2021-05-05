وزارة الصحة: إخطار المستفيدين من الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد بموعد الجرعة الثانية فور توفره

قالت وكيلة وزارة الصحة الكويتية المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف ان الوزارة ستقوم باخطار المستفيدين من الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد بموعد الجرعة الثانية فور توفره.

وقالت الدكتورة المضف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء انه في ضوء المستجدات العالمية ونظرا لتزايد الطلب العالمي على لقاحات (كوفيد-19) فإن الإمداد من لقاحات بعض الشركات وخاصة لقاح أكسفورد -استرازنيكا قد يتأخر تسلمه خلال هذه الفترة.

وأوضحت ان هذا الأمر قد ينجم عنه تأخير في إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لمن تلقوا الجرعة الاولى وهذا التأخير قد يحدث في العديد من دول العالم أيضا.

وأكدت التزام الوزارة بنتائج الدراسات العلمية الواردة من الشركات المصنعة والمؤسسات الصحية العالمية لافتة الى انه لن يتم تغيير نوع الجرعة الثانية وسوف يتم اخطار من تلقى الجرعة الاولى بموعد الجرعة الثانية حال ورود الشحنة القادمة للقاح اكسفورد.