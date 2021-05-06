تشيلسي يقصي ريال مدريد ويلحق بالسيتي في نهائي الأبطال

حقق تشيلسي انتصارا غاليا بنتيجة (2-0) على ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليُطيح بصاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب، ويعبر للمباراة النهائية.

ويدين تشيلسي بالفضل للثنائي، تيمو فيرنر وماسون مونت اللذان سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين (28، 85).

وعبر تشيلسي لنهائي دوري الأبطال، بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين، ليضرب موعدًا مع مواطنه مانشستر سيتي، في نهائي إنجليزي خالص للتشامبيونزليج.

ضغط ملكي

بدأت المباراة بضغط مُبكر من ريال مدريد، حيث أرسل توني كروس تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 10، تصدى لها بسهولة ميندي حارس مرمى تشيلسي.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لمحاولتين من لاعبي تشيلسي، الأولى بتسديدة قوية من روديجر، ثم بعدها وصلت الكرة إلى مونت الذي توغل في منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية تصدى لها كورتوا ببراعة وشتتها خارج الملعب في الدقيقة 12.

وانطلق لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، وسدد كرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها وصلت بين أحضان ميندي حارس تشيلسي في الدقيقة 17.

وسجل تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 18، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وكاد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، أن يفتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 26، حيث أرسل تصويبة قوية تصدى لها ميندي حارس تشيلسي وحولها إلى الركنية.

ضربة البلوز

نجح تيمو فيرنر في تسجيل هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 28، من هجمة سريعة بقيادة كانتي مررها لهافيرتز الذي كان منفردًا بالحارس كورتوا وسدد كرة اصطدمت بالعارضة الأفقية، لترتد أمام فيرنر الذي كان وحيدًا أمام المرمى ووضع الكرة بسهولة في الشباك.

تألق ميندي حارس مرمى تشيلسي، في التصدي لتسديدة رأسية من كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد داخل منطقة الجزاء، وحولها إلى الركنية في الدقيقة 35.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، حرمت العارضة كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي من تسجيل الهدف الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 47.

واستمرت محاولات التهديد من البلوز، بكرة رأسية أخرى من تياجو سيلفا داخل المنطقة، لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 52.

وكاد ماسون مونت أن يُضيف الهدف الثاني لتشيلسي، إذ تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، وانفرد بالحارس كورتوا لكن تسديدته مرت أعلى المرمى في الدقيقة 53.

تألق كورتوا

ومن هجمة مرتدة سريعة، انفرد كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي بالحارس تيبو كورتوا، والذي تألق بالتصدي لتسديدته ليحرمه من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وجاءت أولى محاولات ريال مدريد في الشوط الثاني في الدقيقة 64، بتسديدة من إيدين هازارد تصدى لها الحارس ميندي.

وتألق فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، في حرمان كانتي لاعب تشيلسي من التسديد على مرمى كورتوا بشكل مميز، في الدقيقة 66.

ومرر نجولو كانتي لاعب تشيلسي، كرة لزميله بوليسيتش في عمق دفاع ريال مدريد، لكنه سدد كرة أرضية قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 80.

واقتنص ماسون مونت الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 85، حيث تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله بوليسيتش الذي قام بمراوغة الحارس كورتوا، ونجح مونت في الهروب من الرقابة والتسجيل ليقتل حلم الميرنجي في العودة، ويعبر بالبلوز للنهائي.



