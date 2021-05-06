عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 06 مايو 2021

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6 مايو، 2021
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تشيلسي يقصي ريال مدريد ويلحق بالسيتي في نهائي الأبطال
منذ 3 ساعات
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كابيلو يحذر مورينيو: “روما تحرق الجميع”
منذ 11 ساعة
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ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا
منذ يوم واحد
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رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما
منذ يوم واحد
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منذ أسبوعين
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 4 أسابيع
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وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
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روسيا 2018
تشيلسي يقصي ريال مدريد ويلحق بالسيتي في نهائي الأبطال
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
كابيلو يحذر مورينيو: “روما تحرق الجميع”
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ أسبوعين
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
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بورتريه
” هات اذنك “
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
تشيلسي يقصي ريال مدريد ويلحق بالسيتي في نهائي الأبطال
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
كابيلو يحذر مورينيو: “روما تحرق الجميع”
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ أسبوعين
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
أضف تعليق
بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
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محرر المحليات
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