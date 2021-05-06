3 فئات للحاصلين على شهادة التطعيم

فيما أعلنت وزارة الصحة عن تفعيل استخدام شهادة التطعيم الرقمية عبر تطبيق «مناعة» خارج البلاد، حدّد مدير إدارة نظم المعلومات ومركز التقدم التكنولوجي بوزارة الصحة المهندس أحمد الغريب شروط تفعيل الشهادة وصولاً إلى التحصين الكامل.

وأوضح أن متلقي الجرعة الثانية من التطعيم، أو المصاب الذي يتلقى جرعة واحدة خلال فترة 3 إلى 6 أشهر، يُمنح عبر تطبيق «مناعة» شهادة تطعيم، على أن تظل مدرجة باللون الأحمر ولا تتحول إلى اللون الأخضر إلا بعد مرور 14 يوماً.

وأشار الغريب إلى فئة أخرى من المُطعمين، هم الذين يُمنحون شهادة مُتلقي اللقاح بعد مرور فترة 5 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى، والتي نعتبرها باللون الأخضر، لكن لا يتم التحصين الكامل إلا مع تلقي الجرعة الثانية.

ومنعاً لكل أشكال التزوير والتلاعب في شهادة التطعيم، تمت إضافة رقم دفعة التطعيم وموقع تلقي التطعيم ورقم جواز السفر، لا سيما أن بعض الدول بدأت تطلب من المسافرين شهادة «pcr» أو شهادة اللقاح أو واحدة منهما.

من جهته، أكد مراقب نظم المعلومات في إدارة نظم المعلومات ومركز التقدم التكنولوجي مساعد الهويشل أن تطبيق «مناعة»، هو أحد التطبيقات التي طورتها وزارة الصحة للتسهيل على المسافرين من المواطنين أو المقيمين، حتى لا يكون لديهم عائق عند السفر للخارج أو عند العودة للبلاد.

إلى ذلك، أفادت مصادر صحية لـ«الراي» أن منح شهادة التطعيم عبر تطبيق «مناعة» (Immune) لمن تلقى الجرعة الأولى هو إجراء روتيني للإثبات عند الحاجة، غير أن تفعيل الشهادة لن يتم إلا بعد تلقي جرعتي اللقاح.

وأكدت أن الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد قائمة، وستقوم الوزارة بإخطار المستفيدين من الجرعة الأولى بموعد الجرعة الثانية وفق رسالة نصية محدد بها موعد ومكان التطعيم.

وسط هذه الأجواء، تسارعت وتيرة حملة التطعيم بمعدلات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، فيما توقعت المصادر أنه مع استمرار المعدلات بنفس الوتيرة قد يتم الوصول إلى 1.5 مليون مطعم قبيل إجازة عيد الفطر.