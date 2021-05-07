عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 07 مايو 2021

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7 مايو، 2021
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تشيلسي يقصي ريال مدريد ويلحق بالسيتي في نهائي الأبطال
منذ يوم واحد
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كابيلو يحذر مورينيو: “روما تحرق الجميع”
منذ يوم واحد
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منذ يومين
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رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما
منذ يومين
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منذ 3 أسابيع
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 4 أسابيع
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وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
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روسيا 2018
تشيلسي يقصي ريال مدريد ويلحق بالسيتي في نهائي الأبطال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
كابيلو يحذر مورينيو: “روما تحرق الجميع”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا
منذ يومين
أضف تعليق
رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما
منذ يومين
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اقتصاد
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 4 أسابيع
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وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
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بورتريه
” هات اذنك “
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رياضة
روسيا 2018
تشيلسي يقصي ريال مدريد ويلحق بالسيتي في نهائي الأبطال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
كابيلو يحذر مورينيو: “روما تحرق الجميع”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا
منذ يومين
أضف تعليق
رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
أضف تعليق
بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
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محرر المحليات
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