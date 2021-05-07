“المعلومات المدنية” تضيف تطعيمات “كوفيد-19” إلى “هويتي”

أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم تحديثا جديداً لتطبيق (هويتي) يتضمن بعض التعديلات المهمة وعلى رأسها اضافة خاصية عرض وتحديث بيانات التطعيم لفيروس (كوفيد-19) الى الهوية الرقمية.

يأتي ذلك في اطار توجيهات وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الدكتورة رنا عبدالله الفارس ومدير عام الهيئة مساعد العسعوسي، وتوحيدا للجهود وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي«إن الهيئة أطلقت اليوم تحديثا جديدا لتطبيق (هويتي) واضافة العديد من الخدمات، مثل خاصية عرض وتحديث بيانات تطعيم (كوفيد-19) الى الهوية الرقمية، وخاصية التحقق الموثوق من حالة وبيانات التطعيم بحيث يستطيع المواطن والمقيم الذي أخذ جرعة التطعيم من الفيروس من إظهار معلومات التطعيم من خلال تطبيق (هويتي)».

وأوضح العسعوسي أن من بين التعديلات التي تم اطلاقها في التحديث الجديد لتطبيق (هويتي):

• اضافة خاصية التحديث التلقائي لبيانات الهوية الرقمية.

• سهولة ترقية مستوى التحقق وتفعيل المصادقة الإلكترونية من خلال الدخول المباشر لشاشة المصادقة.

• اضافة حقوق المهنة ومادة الاقامة للتطبيق.

• اضافة الى الادخال التلقائي لرمز (OTP) عند استلامه بضغطة واحدة.

وبين العسعوسي بأن التحديث الجديد لتطبيق (هويتي) والذي قامت باطلاقه الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم يعمل على جميع انظمة الأجهزة الذكية (Android، IOS، Huawei) وبمجرد تحديث التطبيق وإعادة الدخول إليه ستظهر جميع بيانات التطعيم مباشرة.

يذكر ان تطبيق (هويتي) تم اعتماده وفقا لقرار مجلس الوزراء ليكون كبطاقة مدنية رقمية في اثبات الهوية وانجاز المعاملات في دولة الكويت، وعدد مستخدميه تجاوز المليون و 700 ألف مستخدم حتى الآن.