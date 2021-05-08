عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 08 مايو 2021

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8 مايو، 2021
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القادسية يضغط على العربي .. وتعادل مخيب لـ “الكويت” مع الشباب
منذ ساعتين
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جوارديولا: البريميرليج أهم من دوري الأبطال.. ولا أحد يفكر في اليونايتد
منذ 11 ساعة
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تشيلسي يقصي ريال مدريد ويلحق بالسيتي في نهائي الأبطال
منذ يومين
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كابيلو يحذر مورينيو: “روما تحرق الجميع”
منذ يومين
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“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 4 أسابيع
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وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
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روسيا 2018
القادسية يضغط على العربي .. وتعادل مخيب لـ “الكويت” مع الشباب
منذ ساعتين
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جوارديولا: البريميرليج أهم من دوري الأبطال.. ولا أحد يفكر في اليونايتد
منذ 11 ساعة
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تشيلسي يقصي ريال مدريد ويلحق بالسيتي في نهائي الأبطال
منذ يومين
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كابيلو يحذر مورينيو: “روما تحرق الجميع”
منذ يومين
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اقتصاد
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ 4 أسابيع
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وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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بيل غيتس يكشف عن موقفه من الاستثمار في البيتكوين
منذ شهرين
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متابعة @sabrnews2
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عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 08 مايو 2021
محرر المحليات
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