“خطأ فني” يوقف مخرجاً عن نقل مباريات دوري “STC”

أكد الوكيل المساعد لشئون التلفزيون بالتكليف تركي المطيري أنه أثناء نقل مباراة القادسية وخيطان ضمن مباريات دوري «STC» لكرة القدم حدث خطأ فنياً بظهور مادة رياضية سابقة لاتتعلق بأحداث المباراة، وحرصاً على اظهار الصورة الفنية المثالية للمشاهد فقد تم التعامل مع الحدث بإجراء تحقيق فوري وتبين أنه خطأ يتحمله مخرج المباراة، وعليه تم اتخاذ الاجراء القانوني والاداري الفوري بإيقافه عن نقل المباريات.

موضحاً أن «القناة الثالثة الرياضية» بكوادرها الفنية تحرص دائماً على تقديم كل مايحتاجه المشاهدون بمهنية عالية من خلال نقل المنافسات الرياضية المختلفة لكي تعكس الصورة المميزة لتلفزيون دولة الكويت.