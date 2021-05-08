فرز الديحاني: سنسافر مع الزملاء النواب إلى ⁧‫مسلم البراك‬⁩ ورفاقه لإنهاء ملف العفو

وجه النائب فايز الجمهور للمحكومين الموجودين في الخارج قال فيها «أقول لإخواني في المهجر لا يخلف عهده معكم إلا مرجف، ولا يتاجر بقضيتكم إلا خائب، ولا يشوّش عليها إلا ساذج، ولا يهاجمكم إلا ضعيف، كنتم بوصلة الإصلاح في الميدان، وقضيتكم كانت وستبقى بوصلتنا في التعامل مع الحكومة».

من جهته قال النائب فرز الديحاني إن «عهدنا معكم قضية العفو عن الأحرار من أبناء وطني، مساعينا جادة منذ أول يوم عمل في المجلس ومستمرون بالعمل لحل هذه القضية، وسأتجه مع الزملاء النواب قريبا الى تركيا للجلوس مع مسلم البراك ورفاقة لإنهاء هذا الملف الذي طال انتظار فرجه. كنا ولازلنا على العهد باقون».

بدوره، قال النائب سعود بوصليب «أقول لإخواني بالمهجر، كنا ومازلنا على العهد باقون. ومازالت المساعي جادة ومستمرون لحل ‏هذه القضية وإنهاء هذا الملف. باقون على الوعد والعهد ولن نتراجع، وقريباً سنفرح بعودتكم بإذن الله».