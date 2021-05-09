“البلدية”: فتح المقابر للزيارة من 5 صباحاً حتى 6 مساءً في العيد

أصدر مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تعميماً إدارياً بشأن فتح المقابر للزيارة خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذكر التعميم أن المقابر ستفتح للزيارة خلال فترة العيد من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً مع الالتزام بلبس الكمام والحرص على التباعد الإجتماعي خلال فترة الزيارة وعدم الإختلاط مع أهالي الجنائز في حالة وجود دفن جنازة وكذلك التشديد على العاملين بالمقابر بعدم الإختلاط مع الزائرين.

ودعا المنفوحي في تعميمه مواصلة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وتنفيذ ما جاء بالتعميم حرصاً على صحة وسلامة الجميع.