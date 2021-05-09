الصحة السعودية: لم نرصد أي حالة وفاة مرتبطة بلقاح كورونا

أعلنت الصحة الصحة السعودية، الأحد، عدم رصد أي حالة وفاة مرتبطة بشكل مباشر باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن منحنى الإصابات في المملكة ما زال متذبذباً.

كما أضاف أن نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية.

وأوضح أن العدد المسموح للتجمعات في العيد هو 20 شخصاً فقط، مشيرا إلى عقوبات تنتظر المخالفين وفقا للأنظمة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 942 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، و13 حالة وفاة، وتسجيل (1064) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (409,740).

وقبل يومين، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها في المملكة الـ10 ملايين جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق السعودية.

كما تم إطلاق الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” التي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، والتي تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية أخد لقاح كورونا كوفيد-19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول عليه.