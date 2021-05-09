“التربية”: مواءمة الامتحانات والأسئلة المطروحة مع المحتوى الالكتروني الذي تلقاه الطلبة خلال الفترة الأخيرة

عقد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان إجتماعاً مع موجهي عموم المواد الدراسية صباح اليوم حيث شكرهم على الجهود المبذولة خلال العام الدراسي وتمت مناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بآلية عقد الامتحانات النهائية من الجانب الفني.

وأكد السلطان لموجهي العموم على ضرورة التأكد من مدى مواءمة أطر الامتحانات للفترة الدراسية الثانية والأسئلة المطروحة مع المحتوى الالكتروني والذي تلقاه المتعلمين خلال هذه الفترة.

كما أكد على أن تكون الأسئلة ضمن الكتاب المدرسي وبصورة مباشرة وواضحة، كذلك ناقش بعض الأمور المتعلقة بآلية التصحيح في لجان تقدير الدرجات والتي سيتم تنفيذها وفق الاحترازات الصحية وبعض الأمور الفنية التي تتعلق بالتواجيه الفنية.