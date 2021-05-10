“التعليمية” البرلمانية ترفض “الاختبارات الورقية” وسترفع تقريرها للمجلس

كشف عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب فايز الجمهور ان اللجنة انتهت وفق رأي الأغلبية برفض الاختبارات الورقية‬⁩ لعدم تقديم وزارة الصحة‬⁩ تقرير عن الحالة الصحية العامة ومدى جهوزية ⁧‫وزارة التربية‬⁩ وسيرفع تقرير اللجنه إلى المجلس.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة الصحية البرلمانية الدكتور صالح الشلاحي إن وزارة الصحة أكدت عدم إعطاء الضوء الأخضر بخصوص الاختبارات الورقية إلى الآن وأن التقييم النهائي بعد العيد.

وأضاف الشلاحي «طالبنا بوضوح ألا تكابر وزارة الصحة والتربية ولا حتى رئيس مجلس الوزراء بخصوص وجود مخاطر بطريقة الامتحانات الورقية و أن ما بدأ online ينتهي بذلك».

وفي شأن آخر، اقترح النائب الدكتور صالح الشلاحي عقد جلسة خاصة لإيجاد الحلول وتوفير القوانين اللازمة لحل مشكلة تعطل المشاريع الإسكانية، داعيا النواب إلى التوقيع والحكومة بكامل فريقها للتوضيح «وليتحمل الجميع مسؤولياته».

وعزا الشلاحي مقترحه لمزيد من الوضوح و الشفافية ومعرفة الأسباب الحقيقية لتعطيل المشاريع الإسكانية.