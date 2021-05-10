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استشهاد 20 فلسطينيا في ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

منذ 8 دقائق
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 20 شهيدا بينهم 9 أطفال بضربات الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحماس لوكالة فرانس برس قد قال إن «تسعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال وعدد من الجرحى وصلوا الى مستشفى بيت حانون في شمال قطاع غزة».

وقال مصدر في حماس إن «الاحتلال استهدف القيادي في كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) محمد فياض في بيت حانون في شمال قطاع غزة»، مؤكدا مقتله.

من جهته، أكد جيش الاحتلال أنه شن ضربات جوية على شمال القطاع، مستهدفا قياديا في حماس.

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