“الشؤون”: رفع أرباح مساهمي الجمعيات التعاونية الى 12 بالمئة

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية ان وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور مشعان العتيبي أصدر قرارا وزاريا لتعديل نسبة الحد الاقصى لأرباح المساهمين في الجمعيات التعاونية لتصبح 12 بالمئة بدلا عن 10 بالمئة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين ان القرار تضمن استبدال البند رقم 6 من المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية رقم 118 لسنة 2013 لتصبح المادة: “يوزع الباقي كعائد على مشتريات الاعضاء من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية وبحد أقصى 12 بالمئة عن كل دينار”.

وذكرت ان هذا القرار يمنح الجمعيات التعاونية التي تسمح ملائتها المالية فرصة توزيع ارباح للمساهمين تصل الى 12 بالمئة بدلا عن 10 بالمئة كما كان في السابق ما يسهم في زيادة التنافس بين الجمعيات التعاونية لخدمة مساهميها عبر زيادة ارباحها وتوزيعها على المساهمين.