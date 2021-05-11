وفد نيابي إلى تركيا للقاء النواب السابقين والنشطاء السياسيين

اجتمع 16 نائباً في ديوانية النائب فرز الديحاني بأشبيلية لبحث موضوع تشكيل وفد للسفر إلى تركيا للقاء النائب السابق مسلم البراك وعدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين، ضمن تحركات الرامية للعفو الشامل وطريقة إنهاء هذا الملف.

وبدوره، قال النائب فرز الديحاني بعد نهاية الاجتماع، “النواب المجتمعين في ديوانه يجرون اتصالا بالنواب السابقين مسلم البراك وجمعان الحربش مبارك الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس لاطلاعهم على الجهود الحثيثة والمبذولة في قضية العفو”.

وأكد الديحاني، أن النواب السابقون باركوا خلال الاتصال التحرك النيابي والجهود المبذولة في قضية العفو عن المهجرين في تركيا.

وأضاف، أن المهجرون في تركيا كانت قضيتهم نتيجة المواقف الشريفة وسيعودون قريباً إلى بلدهم، ونتطلع إلى العفو الخاص عنهم وسيتوجه وفد نيابي إلى تركيا بعد الجلسة القادمه للتباحث مع اخوتنا المهجرين لانجاز ذلك.

وتابع، الأخوة المهجرون باركوا الخطوة النيابية نحو العفو عنهم واجرينا اتصالات معهم لتأكيد مواقفنا وسنغادر البلاد بعد الجلسة القادمة للتباحث معهم حول آلية العفو والعودة وطي هذه القضية التي تأذى منها كل بيت كويتي، والأيام القادمة ستشهد انفراجة كبيرة في قضية العفو عن المهجرين في تركيا ووصولنا للمجلس كان لهذا الهدف ونحن كنواب سنقدم لهم كل الدعم من أجل عودتهم لأرض الوطن.

وأضاف، المهجرون في تركيا أبناء سمو أمير البلاد ونطلب من سموه ان يتكرم بعفو خاص وكريم لـ «عياله» ومتفائلون للمرحلة المقبلة بعودتهم.

وأشار إلى أن الاجتماع النيابي لم لقضية تحصين رئيس الوزراء أو أي قضية، وكل ماتم تباحثه هو السفر إلى تركيا للتباحث مع المهجرين حول قضية العفو عنهم وحمد المطر جمع تواقيع للجلسة الخاصة بأحداث القدس.