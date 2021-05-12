عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 12 مايو 2021

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روسيا 2018
ريمونتادا ليفانتي تحبط برشلونة وتسعد الريال وأتلتيكو
منذ 4 دقائق
أضف تعليق
رسميًا.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
هازارد يسجل بالصدفة ويمنح الريال نقطة أمام إشبيلية
منذ يومين
أضف تعليق
ميلان يقسو على يوفنتوس ويقصيه من المربع الذهبي
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ 3 أيام
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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رياضة
روسيا 2018
ريمونتادا ليفانتي تحبط برشلونة وتسعد الريال وأتلتيكو
منذ 4 دقائق
أضف تعليق
رسميًا.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي
منذ 3 ساعات
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هازارد يسجل بالصدفة ويمنح الريال نقطة أمام إشبيلية
منذ يومين
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ميلان يقسو على يوفنتوس ويقصيه من المربع الذهبي
منذ يومين
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اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ 3 أيام
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“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
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وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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