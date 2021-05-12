“الأوقاف”: 1500 مسجد و30 مصلى خارجي لصلاة عيد الفطر

أعلن وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد محمد المطيري بأن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في تمام الساعة 5.12 صباحاً في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وعددها 1500 مسجد وذلك للرجال فقط مع الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المعمول بها في المساجد من لبس الكمام واستخدام السجادة الخاصة والتباعد الجسدي بين المصلين، موضحاً أن «الوزارة قد هيأت مساجدها لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد».

وأكد أن «الوزارة حرصت على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صلاة العيد في المصليات عن طريق تخصيص عدد 30 مصلى خارجي عبارة عن ساحات وملاعب رياضية ومراكز شباب وذلك بالتنسيق مع هيئة الشباب وهيئة الرياضة وتم تخصيص أماكن للنساء لأداء صلاة العيد فيها مع الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المعمول بها في المساجد»، مشيراً إلى أن «قطاع المساجد بالوزارة أتم كافة الاستعداد والترتيبات اللازمة لتهيئة تلك المصليات لاستقبال المصلين».

وأوضح، أن «توزيع مصليات العيد جاء كالتالي محافظة العاصمة (ساحة السرة بمنطقة السرة قطعة 2 ، مركز شباب الدعية بمنطقة الدعية قطعة2 ، ساحة الصليبخات بمنطقة الصليبخات خلف سوق جيان ، ساحة مسجد التركيت بمنطقة الخالدية قطعة 2 ، ساحة مسجد المشاري بمنطقة اليرموك قطعة 3 ، ساحة مسجد جابر بن عتيك الأنصاري بمنطقة جابر الأحمد قطعة 6)، محافظة حولي (ساحة بيان بمنطقة بيان قطعة 7 ، ساحة مشرف بمنطقة مشرف قطعة 2 ، ساحة مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق ، ساحة مسجد جابر العلي بمنطقة الشهداء ، ساحة مسجد المزيني بمنطقة الشعب ، ساحة مسجد الهاجري بمنطقة الجابرية) ، محافظة الفروانية (مركز شباب العارضية بمنطقة العارضية قطعة5 ، ساحة استاد جابر بجوار استاد جابر الدولي) ، محافظة الجهراء (ساحة الجهراء الرياضية مقابل مرور الجهراء ، مركز شباب الجهراء بمنطقة الجهراء قطعة 1 بجوار نادي الرماية ، ساحة الصليبية بمنطقة الصليبية قطعة 10 ، ساحة مسجد الإمام أبو منصور بمنطقة النسيم الجديدة قطعة 3 ، ساحة مسجد شريح القاضي بمنطقة تيماء قطعة 1 ، ساحة مسجد أم المؤمنين عائشة بمنطقة سعد العبدالله قطعة 8 ، ساحة مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة سعد العبدالله قطعة 2 ، ساحة مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة سعد العبدالله قطعة 5 ، ساحة مسجد عبدالله بن الأرقم بمنطقة العيون قطعة 1 ، ساحة مسجد غشام البصمان بمنطقة القيروان مقابل الدائري الخامس) ، محافظة مبارك الكبير (ساحة مبارك الكبير بمنطقة مبارك الكبير قطعة 2 ، مركز شباب القصور بمنطقة القصور قطعة 3) ، محافظة الأحمدي (ساحة المنقف بمنطقة المنقف قطعة 3 ، ساحة الصباحية بمنطقة الصباحية قطعة 3 ، مركز شباب ضاحية علي صباح السالم مقابل مستوصف أم الهيمان ، مدرسة قتيبة بن مسلم بمنطقة صباح الأحمد)».

وأضاف، «يمكن لجميع المصلين الوصول إلى تلك المصليات عن طريق الدخول لتطبيق مساجد الكويت واختيار اسم المصلى القريب منه والضغط على الذهاب إلى المصلى».

وشدد المطيري على «حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك السلطات الصحية بالبلاد بالتأكيد على جمهور المصلين بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية وذلك من أجل سلامة الجميع وأداء صلاة العيد بسلام وأمان».