عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 14 مايو 2021

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14 مايو، 2021
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روسيا 2018
صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم لم يتحقق منذ 100 عام!
منذ 10 دقائق
أضف تعليق
دورتموند يضرب لايبزيج برباعية ويتوج بطلًا لكأس ألمانيا
منذ 48 دقيقة
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أتلتيكو مدريد يلامس لقب الليجا بثنائية أمام سوسيداد
منذ 23 ساعة
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ميسي يحدد موعد الرد على عرض برشلونة
منذ يومين
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اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
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“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 4 أسابيع
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
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وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم لم يتحقق منذ 100 عام!
منذ 10 دقائق
أضف تعليق
دورتموند يضرب لايبزيج برباعية ويتوج بطلًا لكأس ألمانيا
منذ 48 دقيقة
أضف تعليق
أتلتيكو مدريد يلامس لقب الليجا بثنائية أمام سوسيداد
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
ميسي يحدد موعد الرد على عرض برشلونة
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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