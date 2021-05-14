العربي… بطل الدوري للمرة الـ17 في تاريخه

توج العربي بطلاً لـ «دوري stc» الممتاز في كرة القدم للمرة 17 في تاريخه بعد تغلبه على الساحل بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 17، اليوم الجمعة.

وضمن «الأخضر»، بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا، استعادة الدرع الغائب عنه منذ الموسم 2001-2002، قبل جولة من النهاية بعدما وسّع الفارق الى 7 نقاط مع ملاحقه وغريمه القادسية الذي تعادل مع كاظمة 1-1.

وتساوى «القطبان» في عدد مرات التتويج، أمام «الكويت» (16) والسالمية وكاظمة (4) والجهراء (1).

وفي مباراة العربي والساحل تقدم «الأخضر» بثلاثية في الشوط الاول عبر بندر السلامة (11) والسوري علاء الدالي (18) والفلسطينى عدي الدباغ من ركلة جزاء (45+3).

وفي لقاء القادسية وكاظمة، تقدم الاول بهدف لسيف الحشان (9) وتعادل «البرتقالي» ناصر الفرج (55) وأهدر بدر المطوع وفهد الأنصاري ركلتي جزاء للقادسية (45) و (82).

وفي بقية مباريات الجولة التي اقيمت كافة اليوم، فاز «الكويت» على النصر بهدفين لعبدالله البريكي (45) واحمد الزنكي (80).

وحقق خيطان فوزاً مهماً على السالمية بثلاثية نظيفة احرزها الاسباني جيمي سياج (5)، فواز مبيليش (59) و (84)، فيما تعادل الشباب والفحيحيل بدون اهداف.

ومع نهاية الجولة اصبح ترتيب الفرق على النحو التالي: العربي 43، القادسية 36، «الكويت» 31، كاظمة 25، السالمية 20، النصر 19، الشباب 16، الساحل 13، الفحيحيل 13، وخيطان 13.

وأكد لاعب نادي العربي أحمد إبراهيم أن الفريق استحق التتويج بلقب الدوري «وبذراعه ومن دون مساعدة أحد»، مرجعاً الفضل الى رئيس النادي عبدالعزيز عاشور «اللي تحمّل الطق من جميع الجهات».

وشدد إبراهيم على أن إحراز الدوري هو البداية لمزيد من الإنجازات.

بدوره، ‏تقدم أسطورة نادي القادسية «المرعب» جاسم يعقوب بالتهنئة إلى نادي العربي بعد فوزه بلقب بطل الدوري في كرة القدم.

وكتب يعقوب: «ألف مبروك لجماهير القلعة الخضراء بالفوز ببطولة الدوري العام، وأبارك لأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والإداري، لقد فزتم بجداره واستحقاق بدون أي هزيمة».