افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت خلال أيام

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح تطلعه إلى تنمية العلاقات وتعزيزها مع منظمة الصحة العالمية، معربا عن اعتزاز دولة الكويت بعلاقاتها الراسخة والمتينة مع المنظمة التي تعود إلى نحو ستة عقود منذ انضمام البلاد إلى عضويتها في شهر مايو عام 1960.

ورحب الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، تزامنا مع الاستعداد لافتتاح مكتب دائم للمنظمة في دولة الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة، بمبادرة المنظمة الإعلان عن تخصيص صفحة تحمل اسم دولة الكويت ومساهماتها ببرامج المنظمة على موقعها الرسمي.

وقال إن العلاقات بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية تزخر بالمبادرات الإيجابية المهمة في مختلف المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى جائزة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد التي تمنح تحت مظلة المنظمة لأفضل البحوث والمبادرات والإسهامات في مجال صحة كبار السن وتعزيز الصحة.

وأضاف أن الجائزة ستقدم هذا العام في 28 مايو الجاري للفائز بها وهو المركز الوطني لعلم الشيخوخة في الصين وسيقام الاحتفال على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 لجمعية الصحة العالمية في جنيف.

وكان وزير الصحة أعلن في وقت سابق الاستعدادات لوضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مكتب دائم لمنظمة الصحة العالمية في دولة الكويت الذي سيتيح الفرصة لتطوير الخطط والسياسات والبرامج الصحية ويتفق مع أحدث المستجدات ذات الصلة.