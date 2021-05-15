“الصحة”: استلام الدفعة الثالثة من لقاحات أكسفورد خلال الشهر الجاري

أكدت وزارة الصحة أنه من المقرر استلام الدفعة الثالثة من لقاحات أكسفورد من أحد الوكلاء المحليين في دولة الكويت خلال الشهر الجاري، وذلك لحين استكمال كافة التحاليل والفحوصات المخبرية لضمان مأمونيتها، ولضمان سلامة إجراءات الشحن والنقل، وذلك حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وقالت الوزراة في بيان لها، اليوم السبت، إنها ستبادر بإرسال رسائل مواعيد تلقي الجرعة الثانية بفترة لا تزيد عن 4 أشهر بين الجرعتين.

وأضافت أن التمديد الذي طرأ على الفترة الزمنية بين الجرعتين بالنسبة للقاح أكسفورد (4 أشهر) حصل في العديد من الدول ومن بينها كندا وتركيا وإسبانيا وفرنسيا والدنمارك وغيرها.

ونوهت إلى أن الدراسات بينت أن المناعة المكتسبة بعد الجرعة الأول من القاح أكسفورد تظل عالية لفترة تصل إلى 4 أشهر، مشددة على أنه حتى تدوم الفاعلية للمناعة، لابد وأن تستكمل بالجرعة الثانية.

وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه ضمان صحة وسلامة الجميع، كما أنها تقدر تفهم الجميع لكافة المستجدات الدولية فيما يخص تصنيع وإنتاج لقاحات كوفيد-19، وضمان استمرار الإمدادات لدول العالم، والظروف التي تتأثر بها عدد كبير من دول العالم ودول المنطقة ومن بينها دولة الكويت.