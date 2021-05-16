عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 16 مايو 2021

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روسيا 2018
ليستر يهزم تشيلسي ويحرز لقب كأس إنكلترا
منذ 45 دقيقة
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العربي… بطل الدوري للمرة الـ17 في تاريخه
منذ يوم واحد
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صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم لم يتحقق منذ 100 عام!
منذ يومين
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دورتموند يضرب لايبزيج برباعية ويتوج بطلًا لكأس ألمانيا
منذ يومين
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اقتصاد
الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ أسبوع واحد
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“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 4 أسابيع
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
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رياضة
روسيا 2018
ليستر يهزم تشيلسي ويحرز لقب كأس إنكلترا
منذ 45 دقيقة
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العربي… بطل الدوري للمرة الـ17 في تاريخه
منذ يوم واحد
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صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم لم يتحقق منذ 100 عام!
منذ يومين
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دورتموند يضرب لايبزيج برباعية ويتوج بطلًا لكأس ألمانيا
منذ يومين
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اقتصاد
الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ 7 ساعات
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بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ أسبوع واحد
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“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 4 أسابيع
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
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