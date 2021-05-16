التعليم عن بعد ينتهي بمختلف المراحل التعليمية يوم الخميس 20 الجاري

أكدت وزارة التربية على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في شأن رفع نسبة دوام العاملين في الجهات الحكومية إلى 60 في المئة، على أن يبدأ الدوام من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الواحدة والنصف ظهراً للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية عن توقيت الدوام للعاملين في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والتعليم الديني والتعليم الخاص والمدارس الأهلية ومراكز محو الامية وتعليم الكبار، وذلك نظراً لانتهاء شهر رمضان المبارك.

وإذ بيّنت وزارة التربية بأن دوام المتعلمين من خلال التعليم عن بعد (online ) ينتهي بمختلف المراحل التعليمية يوم الخميس المقبل الموافق 20 مايو 2021، أشارت إلى استمرار دوام الهيئات التعليمية (معلم مشرف مادة رئيس قسم موجه فني) عن بعد من المنزل حتى تاريخ انتهاء التعليم عن بعد، وذلك بمختلف مدارس المراحل التعليمية والتعليم الديني والتعليم الخاص ( المدارس الأهلية)، على أن تكون مواعيد الحصص كما وردت بالنشرة العامة رقم 7 الصادرة بتاريخ 2021/3/8.

وأوضحت الوزارة بأن دوام الهيئات الإدارية والمعاونة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية يكون كما كان معمول به قبل شهر رمضان المبارك ووفقا للنشرة العامة رقم 7 الصادرة بتاريخ 2021/3/8 مع تطبيق قرارات مجلس الوزراء في شأن رفع نسبة دوام العاملين بالجهات الحكومية إلى 60 في المئة.

كما يستمر دوام الهيئات التعليمية والادارية والمعاونة عن بعد من المنزل حتى تاريخ 2021/5/20 بمراكز محو الامية وتعليم الكبار وفقاً للنشرة العامة رقم 7 الصادرة بتاريخ 2021/3/8 وتكون مواعيد الحصص كما وردت بالتعميم السابق رقم (140206)، على أن تصدرنشرة لاحقة تحدد ضوابط الدوام للعاملين في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والتعليم الديني والتعليم الخاص بالمدارس الأهلية ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار اعتبارا من 23 / 5 / 2021.