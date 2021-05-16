15 مرشحاً يخوضون الانتخابات التكميلية على مقعد الدائرة الخامسة

أصدرت الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارة الانتخابات في وزارة الداخلية الكشف النهائي للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات التكميلية في الدائرة الانتخابية الخامسة للفوز بمقعد د. بدر الداهوم الذي أبطلت عضويته بحكم صدر من المحكمة الدستورية.

وحددت وزارة الداخلية 15 مرشحاً لخوض الانتخابات التي ستجري يوم السبت المقبل الموافق 22 مايو الجاري.

وفيما يلي قائمة المرشحين:

1 – أحمد جابر علي حسين مالك البلوشي

2 – بكر بادي صالح فريج الرشيدي

3 – جاسم محمد حسين محمد دشتي

4 – حبيب مهدي حسن صالح بوعباس

5 – حسن عواد مجبل عيد عكشان العازمي

6 – حماد مناحي فهد حماد هتيل الدوسري

7 – خالد إبراهيم ناصر عبدالعزيز العمار

8 – سعد محمد فرحان المفرح

9 – طلال فهد جاسم عبدالله الدبوس

10 – عادل عباس علي عباس الشطي

11 – عبدالله عمر ثقل مثعي العتيبي

12 – عبيد محمد عبدالله زيد عبيد المطيري

13 – عجمي فلاح نايف عبدالله فهيد المتلقم

14 – عنود خالد مفرح جفران المنصور العنزي

15 – نهار ثقل نهار مطلق العتيبي