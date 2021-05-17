محليات

“الطيران المدني” لشركات الطيران: عدم السماح للمواطنين غير المتلقين للقاح بالسفر

منذ ساعتين
أضف تعليق
1 دقائق

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يقضي بعدم السماح للمواطنين بالسفر ما لم يكن قد حصن من الاصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap