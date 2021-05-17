“الطيران المدني” لشركات الطيران: عدم السماح للمواطنين غير المتلقين للقاح بالسفر

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يقضي بعدم السماح للمواطنين بالسفر ما لم يكن قد حصن من الاصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.