الخارجية الكويتية تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج: تصريحات وهبة “إساءات بالغة”

أعربت وزارة الخارجية عن استنكار دولة الكويت واستهجانها الشديدين لما ورد خلال المقابلة التلفزيونية مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة من «إساءات بالغة» تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري استدعى مساء اليوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة هادي هاشم حيث سلمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمهورية اللبنانية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.