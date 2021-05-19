رئيس مجلس الأمة يدعو إلى جلسة خاصة الأحد لمناقشة 3 استجوابات

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى النواب لحضور الجلسة الخاصة بالاستجوابات والمقرر عقدها الأحد المقبل، وتتضمن ثلاثة استجوابات.

والاستجوابات هي: الاستجواب الموجه من العضـوين د. أحمد مطيع العازمي، سعود سعد أبوصليب إلى وزير الصحة ويتألف من 3 محاور، الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد ١٩ )، الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة، والثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية. (في جلسـة ٢٠٢١ / ٤ / ١٤ م وافق المجلس على طلب الحكومة -وزير الصـحة بتأجيل مناقشـة الاستجواب إلى الجلسة القادمة).

والاستجواب الثاني موجه من العضـو شـعيـب شـباب المويزري إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشـؤون مجلس الوزراء بشـأن عدم احترام المادة ( ٩٩ ) من الدستور والمادة (١٢١ ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

إضافة الى الاستجواب الموجه من العضو شعيب شباب المويزري إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشـأن عدم احترام المادة 99 ) من الدستور والمادة ( ١٢١ ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.