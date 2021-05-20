عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 20 مايو 2021

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20 مايو، 2021
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منذ 30 ثانية
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بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ أسبوعين
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روسيا 2018
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا
منذ 30 ثانية
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القادسية ينفصل عن فرانكو بالتراضي
منذ 3 دقائق
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ريال مدريد ينفي عرض أليجري.. واجتماع بيريز يحسم مصير زيدان
منذ 22 ساعة
أضف تعليق
لاعبا مانشستر يونايتد بوغبا وديالو يتضامنان مع الشعب الفلسطيني
منذ يوم واحد
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اقتصاد
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 5 ساعات
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الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ 4 أيام
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بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ أسبوعين
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“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ شهر واحد
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” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا
منذ 30 ثانية
أضف تعليق
القادسية ينفصل عن فرانكو بالتراضي
منذ 3 دقائق
أضف تعليق
ريال مدريد ينفي عرض أليجري.. واجتماع بيريز يحسم مصير زيدان
منذ 22 ساعة
أضف تعليق
لاعبا مانشستر يونايتد بوغبا وديالو يتضامنان مع الشعب الفلسطيني
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 5 ساعات
أضف تعليق
الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ 4 أيام
أضف تعليق
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ أسبوعين
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“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ شهر واحد
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متابعة @sabrnews2
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 20 مايو 2021
محرر المحليات
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