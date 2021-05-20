لجنة تنفيذ الاشتراطات الصحية تقر حزمة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع إعادة فتح المطاعم والمقاهي

أصدرت اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الإشتراطات الصحية حزمة من التوصيات في إجتماعها الذي عقد صباح (اليوم) الخميس تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر إيذانا بإعادة فتح المطاعم والمقاهي إعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 23 مايو الجاري.

وأعلن رئيس اللجنة ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بالسماح بجلوس الزبائن بصالات المطاعم والمقاهي من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا والسماح بعد ذلك بإستلام الطلبات فقط دون البقاء بالداخل مع الإلتزام بتطبيق الإشتراطات الصحية.

وقال المنفوحي إن عودة مزاولة انشطة المطاعم والمقاهي ستكون محل تقييم مراعاة للوضع الوبائي والذي على ضوءه سيتم إتخاذ الإجراءات تزامنا مع التدرج في العودة للحياة الطبيعية.

وأضاف المنفوحي إن اللجنة تواصل عملها في متابعة كل مايصدر عن مجلس الوزراء في شأن الإشتراطات الصحية من قرارات وإجراءات في نطاق المهام الكفيله في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كوفيد19.

وأوضح أن اللجنة حددت أوقات عمل المطاعم والمقاهي لاستقبال الزبائن شريطة تقيدها بالإشتراطات الصادرة من مجلس الوزراء الى جانب إلتزامها بنظام المواعيد وحجز الطاولات قبل الدخول الى المطعم او المقهى لمنع الإزدحام داخل صالات المطاعم والمقاهي على أن تنتهي فترة السماح بجلوس الزبائن داخل المطعم او المقهى عند الساعة 8 مساءا والإكتفاء بعدها بإستقبال الطلبات الخارجية عن طريق استلام الزبائن لطلباتهم او خدمة التوصيل.

وأشار الى ان الإشتراطات الخاصة بمزاولة المطاعم والمقاهي لنشاطها تضمنت تطبيق عدد من الإجراءات من ابرزها استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتجنب تداول العملات الورقية، بالاضافة الى إخضاع العاملين في المطاعم والمقاهي للفحص مع المراقبة الذاتية بشكل يومي في المنزل قبل الذهاب للعمل وكذلك فحصهم في مكان العمل مره واحده باليوم او اكثر حسب مخالطتهم للزبائن.

وبين كما تضمنت الإشتراطات اتباع الإجراءات الوقائية ومن اهمها فحص الحراره عند المداخل وتوفير اللوحات الإرشادية بالإجراءات الوقائية للزبائن مع الإلتزام بمساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الزبائن الى جانب تنظيف وتطهير المعدات والإدوات المستخدمة لأكثر من مرة مع منع تقديم البوفيهات للزبائن مع تقيد العاملين بلبس القفازات والكمامات اثناء تعاملهم مع الزبائن