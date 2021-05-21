عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 21 مايو 2021

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21 مايو، 2021
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ريال مدريد ينفي عرض أليجري.. واجتماع بيريز يحسم مصير زيدان
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أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
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روسيا 2018
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا
منذ يوم واحد
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القادسية ينفصل عن فرانكو بالتراضي
منذ يوم واحد
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ريال مدريد ينفي عرض أليجري.. واجتماع بيريز يحسم مصير زيدان
منذ يومين
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لاعبا مانشستر يونايتد بوغبا وديالو يتضامنان مع الشعب الفلسطيني
منذ يومين
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اقتصاد
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 6 ساعات
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أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 12 ساعة
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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ يوم واحد
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الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ 5 أيام
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روسيا 2018
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا
منذ يوم واحد
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القادسية ينفصل عن فرانكو بالتراضي
منذ يوم واحد
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ريال مدريد ينفي عرض أليجري.. واجتماع بيريز يحسم مصير زيدان
منذ يومين
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لاعبا مانشستر يونايتد بوغبا وديالو يتضامنان مع الشعب الفلسطيني
منذ يومين
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اقتصاد
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 6 ساعات
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أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ 5 أيام
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محرر المحليات
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