“الطيران المدني”: 5 فئات مستثناة من قرار “منع السفر لغير المطعمين باللقاح المعتمد في الكويت”

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني “عدم السماح للمواطنين بالسفر ما لم يكن قد حصن باللقاح المعتمد في الكويت اعتبارا من 2021/5/22 ما عدا الفئات التالية:

‏1. من تعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية

‏2. الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم

‏3. الحوامل

‏4. الطلبة الدارسين في الخارج

‏5. البعثات الدبلوماسية

من جهة ثانية، أعلنت إدارة الطيران المدني “إنهاء الحجر للقادمين المحصنين ضد (كورونا) والمتعافين ممن مضى على شفائهم مدة لا تتجاوز (90) يوما، شريطة دفع قيمة فحص ( PCR) واحد من خلال منصة ” كويت مسافر ” تاريخ الوصول تفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.