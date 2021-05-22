“التربية”: عطلة المعلمين 17 يونيو بدلا من 1 يوليو

أصدرت وزارة التربية قراراً في شأن تعديل التقويم الدراسي للعام الدراسي 2020 – 2021 بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، إذ تقرر تعديل البنود خامساً وثامناً وتاسعاً في التقويم الدراسي.

وأوضحت وزارة التربية أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر الثانوي ستبدأ في 30 / 5 / 2021 وتنتهي في 14 / 6 / 2021، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في 30 / 6 / 2021 وحتى 13 / 7 / 2021، ليتم تسليم بطاقات الدور الثاني في يوم الخميس الموافق 15 / 7 / 2021.

وأشارت الوزارة إلى أن العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية والإدارية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ستكون في نهاية دوام يوم الخميس الموافق 17 / 6 / 2021، ما عدا المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)، وللمرحلة الثانوية في نهاية دوام الخميس الموافق 1 / 7 / 2021 ما عدا المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).

وذكرت أن العطلة الصيفية للموجهين الفنيين لمختلف المجالات الدراسية والموجهين العاملين في الأنشطة التربوية والمشرفين في المختبرات بالمناطق التعليمية ستبدأ في يوم الخميس 17 / 6 / 2021 وتنتهي في 9 / 9 / 2021، ما عدا المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني). وأكدت وزارة التربية أن دوام جميع العاملين في المراحل التعليمية رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط للعام الدراسي 2021 – 2022 سيبدأ في يوم الأحد 12 / 9 / 2021، وفي المرحلة الثانوية يبدأ 19 / 9 / 2021. وبيّنت: دوام المتعلمين في رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي فقط يبدأ يوم الأحد الموافق 19/ 9/ 2021، ودوام بقية صفوف المرحلة الابتدائية في يوم الاثنين 20 / 9 / 2021، أما دوام المتعلمين في المرحلة المتوسطة سيبدأ في 26 / 9 / 2021، والمرحلة الثانوية في 3 / 10 / 2021.

وأصدرت وزارة التربية نشرة عامة للعاملين في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والتعليم الديني والتعليم الخاص بالمدارس الأهلية ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار في شأن توقيت الدوام المدرسي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت على أن يكون دوام جميع العاملين (الهيئات التعليمية والادارية والمعاونة) بالمراحل التعليمية الابتدائية المتوسطة الثانوية من الساعة 7.30 صباحاً وحتى الساعة 12.30 ظهراً، مع الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي، اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 2021/5/23 وحتى نهاية العام الدراسي 2021/2020.

وبيّنت «يكون دوام الهيئات الإدارية والمعاونة بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار من الساعة 4.30 مساء وحتى الساعة 8.30 مساء، اعتباراً من الأحد الموافق 2021/5/23 وحتى نهاية التكليف بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار مع الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي».

كما أكدت وزارة التربية على الالتزام بقرار مجلس الوزراء في شأن رفع نسبة دوام العاملين بالجهات الحكومية إلى 60 في المئة.