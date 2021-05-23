عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 23 مايو 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
23 مايو، 2021
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
بـ “فكرة سعودية”.. الفيفا يدرس إقامة كأس العالم كل عامين
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اللحظات الأخيرة تحرم نادي الكويت من فوز ثمين في بداية مشواره الآسيوي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ يومين
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ يومين
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
بـ “فكرة سعودية”.. الفيفا يدرس إقامة كأس العالم كل عامين
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اللحظات الأخيرة تحرم نادي الكويت من فوز ثمين في بداية مشواره الآسيوي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ يومين
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ يومين
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
بـ “فكرة سعودية”.. الفيفا يدرس إقامة كأس العالم كل عامين
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اللحظات الأخيرة تحرم نادي الكويت من فوز ثمين في بداية مشواره الآسيوي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ يومين
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ يومين
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
محليات
هيئة القرآن: لم نأذن بطباعة المصحف الخالي من سورة النساء
منذ 8 ساعات
محليات
“التربية”: عطلة المعلمين 17 يونيو بدلا من 1 يوليو
منذ 8 ساعات
برلمان
“الشفافية”: “تكميلية الخامسة” تسير بانسيابية وانتظام
منذ 12 ساعة
محليات
وزير الصحة: العملية الانتخابية تسير بشكل ممتاز ومنظم
منذ 13 ساعة
محليات
بدء التصويت بالانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عن الدائرة الخامسة
منذ 15 ساعة
متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 23 مايو 2021
محرر المحليات
منذ 34 ثانية
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الجريدة
جريدة الأنباء
جريدة الراي
جريدة الوسط
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 23 مايو 2021
محليات
هيئة القرآن: لم نأذن بطباعة المصحف الخالي من سورة النساء
محليات
“التربية”: عطلة المعلمين 17 يونيو بدلا من 1 يوليو
برلمان
“الشفافية”: “تكميلية الخامسة” تسير بانسيابية وانتظام
محليات
وزير الصحة: العملية الانتخابية تسير بشكل ممتاز ومنظم
محليات
بدء التصويت بالانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عن الدائرة الخامسة
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق