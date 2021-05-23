رفع “جلسة الاستجوابات” لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بالاستجوابات اليوم وذلك لعدم حضور الحكومة ولعدم اكتمال النصاب.

وقال الغانم: رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة ولعدم وجود نصاب، مشيرا الى أن الحضور كان 23 نائبا.

وأضاف: “أبارك للأخ الدكتور عبيد الوسمي.. وسأضع قسم الدكتور الوسمي على جدول أعمال جلسة الثلاثاء وإن لم تعقد سيكون ضمن جدول أعمال أول جلسة خاصة يتم الدعوة لها.

ولفت الغانم الى أن مواعيد الجلسات الخاصة سيتم تحديدها من قبل مكتب المجلس الذي سيجتمع غدا لتحديد مواعيد كل الجلسات الخاصة المقدمة من النواب.

من جانب آخر، دعا دعا رئيس مجلس الأمة النواب الى الجلسة العادية التي تعقد الثلاثاء.

وكان على جدول أعمال الجلسة التي تم رفعها اليوم 3 استجوابات لوزراء الصحة والمالية والخارجية، الأول مقدم من النائبين الدكتور أحمد مطيع العازمي، سعود سعد أبوصليب إلى وزير الصحة بشأن: المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد ١٩ ). المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة. المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية. (في جلسـة ٢٠٢١ / ٤ / ١٤ م وافق المجلس على طلب الحكومة -وزير الصـحة بتأجيل مناقشـة الاستجواب إلى الجلسة القادمة)

والاستجواب الثاني موجه من النائب شـعيـب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشـؤون مجلس الوزراء بشـأن عدم احترام المادة ( ٩٩ ) من الدستور والمادة ( ١٢١ ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

والاستجواب الثالث مقدم من النائب شعيب المويزري أيضا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشـأن عدم احترام المادة 99 ) من الدستور والمادة ( ١٢١ ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.