صالات المطاعم والمقاهي في الكويت تعود لاستقبال الزبائن بعد غياب طويل

عادت صالات المطاعم والمقاهي في الكويت اليوم الأحد لاستقبال الزبائن بعد غياب طويل وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالسماح بالجلوس في تلك الصالات مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وشهدت صالات المطاعم والمقاهي في اليوم الأول من قرار العودة اقبالا لافتا من المواطنين والمقيمين مع حرصهم على تطبيق الاشتراطات الصحية وأهمها التباعد في أماكن الجلوس وفحص درجة الحرارة لرواد المطعم أو المقهى قبل الدخول وغيرها من الاجراءات الاحترازية.